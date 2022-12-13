Дрозденко показал фото зимующих в Ленобласти пернатых

Подробностями об обитающих в регионе птицах поделились Сергей Вдовин и Павел Глазков.

На территории Ленобласти обитает более 300 видов птиц, многие из которых остаются зимовать на родине. Фото из жизни пернатых, сделанные биологами Сергеем Вдовиным и Павлом Глазковым, показал своим подписчикам в telegram-канале губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Специалисты отмечают, что птицы, которые остались на зимовке в Ленобласти, стремятся зимовать в местах, где можно нати пропитание. Например, снегири и синицы в Токсово давно облюбовали установленные там кормушки, а ястребиная сова часто охотится днём в Приладожье.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти запечатлели робкое северное сияние.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко (Сергей Вдовин и Павел Глазков)