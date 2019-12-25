Дрозденко осмотрел стройплощадки в Сертолово

В среду, 8 апреля, глава 47-ого региона Александр Дрозденко посетил Всеволожский район с рабочей поездкой. В ходе визита прошла проверка соблюдения противоэпидемических мер на строительных площадках. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
Губернатор осмотрел места застройки социальных и жилых объектов. В том числе, была проинспектирована стройплощадка школы в микрорайоне Сертолово-2. Учреждение планируют сдать в работу за 17 месяцев в рамках программы "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области".
Отметим, что все объекты, осмотренные губернатором на данный момент, строго соблюдают меры по защите от коронавирусной инфекции.
Ранее мы рассказали о том, что госстройнадзор продолжит проверки на стройках Ленобласти во время эпидемии.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области, telegram / lenobladminka
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