Дрозденко осмотрел стройплощадки в Сертолово

Губернатор также посетил территории детских площадок, школ и других социальных объектов.

В среду, 8 апреля, глава 47-ого региона Александр Дрозденко посетил Всеволожский район с рабочей поездкой. В ходе визита прошла проверка соблюдения противоэпидемических мер на строительных площадках. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Губернатор осмотрел места застройки социальных и жилых объектов. В том числе, была проинспектирована стройплощадка школы в микрорайоне Сертолово-2. Учреждение планируют сдать в работу за 17 месяцев в рамках программы "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области".

Отметим, что все объекты, осмотренные губернатором на данный момент, строго соблюдают меры по защите от коронавирусной инфекции.

Ранее мы рассказали о том, что госстройнадзор продолжит проверки на стройках Ленобласти во время эпидемии.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области, telegram / lenobladminka