Госстройндзор продолжит проверки на стройках Ленобласти во время эпидемии

Соответсвующий документ подписан губернатором 47-ого региона.

Инспекторы Госстройнадзора продолжат работу в Ленинградской области согласно графику. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Изменения в распоряжение о проведении проверок на стройобъектах подписал Александр Дрозденко. По графику пройдут инспекции завершенного строительства и тех этапов, которые связаны с выдачей разрешительной документации. Все инспекторы будут выполнять противоэпидемические меры.

Зампред регионального правительства Михаил Москвин отметил, что на апрель строительным комитетом запланировано около 100 проверок:

Важно, чтобы на площадках не было простоя, чтобы каждый этап оценивался своевременно. Противоэпидемиологические меры не могут служить оправданием срывов сроков сдачи домов и иных объектов ни со стороны органов госвласти, ни со стороны застройщиков – сообщил Москвин

Ранее мы сообщали о том, что аграриям Ленобласти предоставили 1,7 млрд рублей на посевные компании.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области