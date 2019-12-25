Госстройндзор продолжит проверки на стройках Ленобласти во время эпидемии

Инспекторы Госстройнадзора продолжат работу в Ленинградской области согласно графику. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Изменения в распоряжение о проведении проверок на стройобъектах подписал Александр Дрозденко. По графику пройдут инспекции завершенного строительства и тех этапов, которые связаны с выдачей разрешительной документации. Все инспекторы будут выполнять противоэпидемические меры.
Зампред регионального правительства Михаил Москвин отметил, что на апрель строительным комитетом запланировано около 100 проверок:
Важно, чтобы на площадках не было простоя, чтобы каждый этап оценивался своевременно. Противоэпидемиологические меры не могут служить оправданием срывов сроков сдачи домов и иных объектов ни со стороны органов госвласти, ни со стороны застройщиков
– сообщил Москвин
Ранее мы сообщали о том, что аграриям Ленобласти предоставили 1,7 млрд рублей на посевные компании.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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