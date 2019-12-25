Аграриям Ленобласти предоставили 1,7 млрд рублей на посевные компании

Предприятия АПК Ленинградской области получат субсидии на сумму 1,7 млрд рублей на посевные. Об этом сообщил Александр Дрозденко во время онлайн-совещания с главами региональных предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса.
Средства на поддержку АПК выделены из федерального и регионального бюджета. По сравнению с 2019 годом, сумма возросла на 400 млн рублей. По словам губернатора, первый сев пройдет в хозяйствах Рапти, Оредежский и Волошово.
Областное правительство продолжает дискуссию по вопросам пищевой и перерабатывающей промышленности на время действия мер по борьбе с коронавирусом.
Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть намерена оснастить больницы новыми цифровыми рентгенкомплексами.
Фото: ВКонтакте / pravitelstvo_lenobl
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