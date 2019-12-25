Дрозденко обсудил готовность Ленобласти к Году чистой воды и планы на 2021 год

В 47-ом регионе уже построили 9 водоочистных станций, строительство 10-й скоро завершат.

В четверг, 24 декабря, в правительстве Ленобласти прошло последнее в текущем году заседание, на котором выступил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Тимков и сообщил, что регион готов к полномасштабной работе по реализации задач Года чистой воды.

Известно, что уже построили 9 водоочистных станций, строительство 10-й скоро завершат. Чиновник уточнил, что дальнейшие действия зависят от финансирования. Есть возможность построить еще около 30 станций в будущем году. По мнению Тимкова, областной бюджет по работам в рамках программы "Чистая вода" в 2020 году выполнили на 100%.

Так, в Торшковичах удалось выполнить задачу по системе водоснабжения на 100%, в Раздолье - плановый показатель превышен на 20%, а по Никольскому подготовлено всё необходимое, чтобы стартовать в самом начале нового 2021 года.

Глава региона уточнил, что во многих населенных пунктах области качество воды оставляет желать лучшего, поэтому станции водоочистки – хороший способ для быстрого и эффективного решения данного вопроса.

Ранее мы писали, что к 2023 году дефицит бюджета Ленобласти планируют снизить до 5 миллиардов рублей.

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