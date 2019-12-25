К 2023 году дефицит бюджета Ленобласти планируют снизить до 5 миллиардов рублей

Также рассчитаны доходы и расходы на следующий год.

Челны правительства Ленинградской области обсудили план по формированию бюджета до 2023 года. До этого времени дефицит планируют снизить до 5 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, согласно прогнозам комитета финансов, доходы в казну в 2021 году составят более 181 миллиарда рублей, а расходы – более 196 миллиардов рублей. То есть, в следующем году дефицит составит 14,6 миллиардов рублей.

Наиболее значимыми сферами вложений станут дорожное строительство, образование, строительство жилья и реновация ЖКХ.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть планирует выделить почти миллиард рублей на водоснабжение в "Год чистой воды".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области