Дрозденко настоял на подготовке Ленобласти к зимнему сезону до 1 декабря

Губернатор поручил заключить контракты на зимнее содержание муниципалитетов в части уборки и складирования снега, а также закупок соли и песка.

В ходе совещания с представителями МО 47-ого региона губернатор Александр Дрозденко передал муниципальным властям поручение о необходимости обеспечить полную готовность работников сферы ЖКХ и спецтехники к уборке снега до старта зимнего сезона – 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Руководитель подчеркнул, что в вопросе уборки снега не должно остаться "белых пятен". Кроме того, до начала декабря в Ленобласти необходимо создать мобильный отряд техники дорожного комитета: он будет работать во время особенно сильных снегопадов.

Напомним, что для обработки 9,3 тыс. км областных трасс регионом уже закуплено 27 тыс. тонн чистой соли и около 2,5 тыс. куб.м. особой соли. Кроме того, в Ломоносовском, Гатчинском и Тосненском районах готовы приступить к работе снегоприёмные пункты.

Ранее мы сообщили о том, что почти 250 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Ленобласти до конца года.

Фото: Правительство Ленобласти