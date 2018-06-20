Фанаты футбола назвали Дриусси лучшим игроком 23-го тура РПЛ

Игрок оформил дубль в матче против "Анжи".

Нападающий "сине-бело-голубых" Себастьян Дриусси стал лучшим игроком 23-го тура РПЛ. По итогам голосования в социальной сети Российской премьер-лиги, за футболиста проголосовало составляет 46,57% всех опрошенных. Серебро досталось полузащитнику "ЦСКА" Ивагну Облякову (29,03%), третье место занял хавбек "Крыльев Советов" Антон Зиньковский (8,43%).



Напомним, что Азмун оформил дубль в победном для "Зенита" матче против "Анжи" (5:0).

Игрок перешел в команду "Зенита" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2017 года. В этом сезоне за петербуржцев он сыграл 36 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее на Piter.TV: Себастьян Дриусси заявил, что совершил ошибку, перейдя в "Зенит"

Фото: Instagram Дриусси, ФК "Зенит"