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Фанаты футбола назвали Дриусси лучшим игроком 23-го тура РПЛ
Сегодня, 15:00
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Rybka123

Фанаты футбола назвали Дриусси лучшим игроком 23-го тура РПЛ

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Игрок оформил дубль в матче против "Анжи".

Нападающий "сине-бело-голубых" Себастьян Дриусси стал лучшим игроком 23-го тура РПЛ. По итогам голосования в социальной сети Российской премьер-лиги, за футболиста проголосовало составляет 46,57% всех опрошенных. Серебро досталось полузащитнику "ЦСКА" Ивагну Облякову (29,03%), третье место занял хавбек "Крыльев Советов" Антон Зиньковский (8,43%).

Напомним, что Азмун оформил дубль в победном для "Зенита" матче против "Анжи" (5:0).
Игрок перешел в команду "Зенита" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2017 года. В этом сезоне за петербуржцев он сыграл 36 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее на Piter.TVСебастьян Дриусси заявил, что совершил ошибку, перейдя в "Зенит"
Фото: Instagram Дриусси, ФК "Зенит"

Теги: себастьян дриусси
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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