Себастьян Дриусси заявил, что совершил ошибку, перейдя в "Зенит"

Игрок перешел в команду летом 2017 года.

Нападающий сине-бело-голубых Себастьян Дриусси заявил, что совершил ошибку, переехав в Россию. Об этом сообщают РИА "Новости".

" Я сделал ошибку, я слишком рано перешел в чемпионат России. Советую всем футболистам "Ривер Плейт" подумать перед отъездом" - сообщил Дирусси.

При этом футболист не жалеет о своем решении и считает его верным.

Я был в состоянии перейти в более сильную лигу. Я хочу сначала переехать в Европу, выйти на хороший уровень, чтобы попасть в национальную команду, — сказал спортсмен.

Справка: Себастьян Дриусси перешел в команду "Зенита" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2017 года. За петербуржцев он сыграл 73 матча и забил 12 мячей.

Фото: ВКонтакте/Новости Санкт-Петербурга сегодня, ЧП и ДТП