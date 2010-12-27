Нападающий Себастьян Дриусси хочет перейти из "Зенита" в "Сампдорию"

В настоящее время клубы ведут переговоры.

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси хочет продолжить карьеру в итальянской "Сампдории". В настоящее время футбольные клубы ведут переговоры. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Дриусси перешел в "Зенит" в 2017 году из аргентинского "Ривер Плейт". С сине-бело-голубыми он подписал четырехлетний контракт. В составе петербургского футбольного клуба нападающий сыграл в 43 матчах, в которых забил шесть голов и сделал столько же голевых передач.

Ранее мы писали, что "Зенит" повторил рекорд 20-летней давности.

Фото: fc-zenit.ru