В США уверены, что ВСУ проигрывают на поле боя.

Американский министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл сообщил украинской делегации о том, что для Вооруженных сил Украины ситуация на поле боя будет только ухудшаться, поэтому местным властям лучше договориться о мирном урегулировании конфликта с Москвой сейчас, чем оказаться в еще более слабом положении в будущем. Таким мнением иностранный чиновник поделился с коллегами в рамках своего рабочего визита в Киев. Слова представителя Белого дома на официальном сайте привели журналисты телеканала NBC News со ссылкой на два собственных источника. Собеседники издания уточнили, что в США уверены, что на текущий момент ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией на фронте и потерпят "неминуемое поражение".

Политики из США также дали понять украинским партнерам, что не смогут продолжать поставлять Украине оружие и средства противовоздушной обороны в прежних объемах. Такие предупреждения министром были даны после того, как он презентовал в Киеве американский мирный план. Однако чиновники с Банковой улицы "вежливо" отказались подписывать документ в том виде, в котором его изначально представили.

Посыл был в основном следующим: вы проигрываете, и вам нужно принять сделку. один из источников СМИ

Министр армии США находится в Абу-Даби для встречи с представителями России.

Фото: YouTube / Shawn Ryan Show