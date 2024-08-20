Дэн Дрисколл планирует рабочую встречу на 25 ноября.

Американский министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл проводит рабочие встречи с российскими представителями в Абу-Даби. Соответствующими данными со ссылкой на собственные источники поделился с мировой общественностью телеканал CBS News. Эту информацию западному изданию подтвердили два чиновника и два дипломатических источника из Белого дома и Госдепа США. Неназванные источники указали, что контакты длились несколько часов вечером 24 ноября. Аналогичные мероприятия для обсуждения мирного плана по урегулированию регионального кризиса на Украине якобы запланированы 25 число.

Телеканал из США отмечает, что на текущий момент не располагает информацией о других членах американской делегации. Дэн Дрисколл во главе вашингтонской делегации 20 ноября на встрече в Киеве передал лидеру Владимиру Зеленскому новый план Дональда Трампа по урегулированию конфликта. В воскресенье, 23 ноября иностранец находился на двусторонних консультациях США и Украины по этому документу, которые состоялись на территории Женевы.

Пентагон перенаправил выделенные Украине $30 млн на производство минералов.

