Петербуржцы засняли дрифтующие по гололеду "Жигули"

Машину опасно заносило в разные стороны.

В ночь на вторник, 28 января, петербуржец стал свидетелем опасного дрифта "Жигулей", крутые виражи по скользкой дороге попали на видео.

Судя по всему, водитель отечественной машины решил опробовать сцепление шин с покрытым льдом и припорошенным свежим снегом асфальтом. На видео заметно, как "Жигули" сильно заносит в разные стороны на дороге и на мосту.

Стоит отметить, что в результате одиночного "аттракциона" никто из попутчиков "Жигулей" не пострадал, как и сама легковушка.

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Видео: Неизданное | ДТП и ЧП / "ВКонтакте"