В пещере в определенные часы превышается концентрация СO2.

Древнеримское святилище Плутона убивало жертв угарным газом. Об этом рассказали представители портала Springer.com. Они уточнили, что старинные врата с каменным проемом, ведущим в небольшой пещерный грот, найдены на территории Турции семь лет назад. Ворота вырезаны в стене открытой арены, на вершине которой располагается храм. Этот населенный пункт располагался в активной зоне региона. Около 2200 лет назад в городе били термальные источники с целебными свойствами. Однако установлено, что трещина под Иераполисом испускала вулканический газ, принимающий форму туманной дымки.

В течение суток исследовательская группа под руководством вулканического биолога Харди Пфанца из Университета Дуйсбурга-Эссена в Германии изучала скопление углекислого газа. Оказалось, что днем ультрафиолетовые лучи и солнечное тепло рассеивают газ. По ночам воздух остывает, что заставляет СO2 опускается вниз, образуя туманное газовое облако. Оно становится наиболее ядовито на рассвете. В этот период концентрация вещества достигает около 35% в 40 сантиметрах от земли. Для гибели животных и человека будет достаточно находится в помещении на протяжении нескольких минут.

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Фото: Springer.com