Найдено доказательство существования Езекии в древней Иудее.

Американские археологи доказали историческую точность Библии. Археологи уточнили, что та информация, которая изложена в священном Писании не может быть оспорена. Профессор Том Мейер установил, что сюжеты о царе Иудеи Езекии в Библии на самом деле описывают реальное прошлое. В тот период правитель Иерусалима стремился укрепить свою власть. Об этом говорят недавно проведенные раскопки в городе Офеле. Ученые нашли прямую связь с монархом.

Специалисты обнаружили печать правителя. Она имеет круглую форму и датирована восьмым веком до нашей эры. На поверхности артефакта выбито имя библейского героя. Ранее похожие печати появлялись на черных рынках, но подлинность данной находки не подлежит сомнению.

Эксперт уточнил, что данную печать в древности использовали для официальных транзакций, указов и других государственных дел. Ее носили на шее или прикрепляли к браслету. Кроме имени Езекии на печати значится королевский орнамент.

В Петербурге на аукцион выставлена первая в мире Библия на русском языке.

Фото: Pixabay.com