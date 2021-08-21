Драматургический конкурс о подвигах героев появится в Петербурге

В День театра в Санкт-Петербурге учредили новый творческий конкурс, посвященный подвигам и мужеству героев. Как сообщает информационное агентство, состязание получило имя советского писателя и сценариста Игнатия Дворецкого.
Основными задачами мероприятия организаторы назвали сохранение исторической памяти, поиск новых талантов среди драматургов и расширение репертуара театров. К участию принимаются пьесы и сценарии различных жанров.
Лучшие конкурсные работы впоследствии будут поставлены на сценах ведущих театральных площадок Северной столицы.
