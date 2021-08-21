Драматургический конкурс о подвигах героев появится в Петербурге
Сегодня, 22:45
Драматургический конкурс о подвигах героев появится в Петербурге

Творческое состязание назвали в честь советского писателя и сценариста Игнатия Дворецкого. Лучшие пьесы и сценарии поставят на сценах ведущих театров города.

В День театра в Санкт-Петербурге учредили новый творческий конкурс, посвященный подвигам и мужеству героев. Как сообщает информационное агентство, состязание получило имя советского писателя и сценариста Игнатия Дворецкого.

Основными задачами мероприятия организаторы назвали сохранение исторической памяти, поиск новых талантов среди драматургов и расширение репертуара театров. К участию принимаются пьесы и сценарии различных жанров.

Лучшие конкурсные работы впоследствии будут поставлены на сценах ведущих театральных площадок Северной столицы.

Фото: pxhere 

