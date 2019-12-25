В Петербурге стартовал повторный показ драмы "Овсянки"

Фильм был удостоен международных и российских наград.

В Петербурге проходит повторный прокат драмы Алексея Федорченко "Овсянки". Десять лет назад на Венецианском кинофестивале картина получила сразу пять наград.

Фильм является экранизацией одноименной повести писателя Дениса Осокина. Она рассказывает о путешествии двух героев, которые собираются похоронить жену одного из них. В "Овсянках" показываются воспоминания мужчин, а также обряды и верования народа мери. Малочисленное финское племя когда-то жило в Северном Поволжье, а затем растворилось среди русских.

Показы проходят до 4 октября в кинотеатре "КАРО 9 Варшавский экспресс".

Ранее Piter.TV опубликовал конкурсную программу кинофестиваля "Послание к человеку" ― 2020.

Фото предоставлено пресс-службой "КАРО"