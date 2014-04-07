Драма "Ленфильма" получила сразу две награды XXVl Всероссийского Шукшинского кинофестиваля

Режиссер Фильм "Последняя цена" (18+) Наур Гармелия был отмечен за лучшую режиссерскую работу, а Дмитрий Знаменщиков – за лучшую операторскую работу.

Фильм "Последняя цена" (18+) студии "Ленфильм" получил две награды на XXVI Всероссийском Шукшинском кинофестивале. Режиссер Наур Гармелия был отмечен за лучшую режиссерскую работу, а Дмитрий Знаменщиков – за лучшую операторскую работу, пишет "Петербургский дневник".

Гармелия, который является дебютантом, выразил радость по поводу наград, отметив, что он надеялся получить хотя бы одну награду, но теперь его фильм получает признание на втором фестивале.

Ранее жюри XXII международного фестиваля кинодебютов "Дух огня" признало драму "Последняя цена" лучшим отечественным дебютом.

Гармелия сообщил, что вскоре фильм будет представлен на выборгском фестивале "Окно в Европу", а затем отправится на фестиваль "Киношок" в Анапу. Он также добавил, что дата выхода фильма в кинотеатрах пока неизвестна, но, возможно, это произойдет в сентябре.

Фильм "Последняя цена" рассказывает историю русской семьи из полуразрушенного войной абхазского городка, которая выращивает фундук, чтобы выжить. Они надеются разбогатеть благодаря внезапной "ореховой лихорадке" и взлету цен, но в поселок приходит банда, ворующая орехи.

Ранее мы сообщили о том, что в лесах Ленобласти снимают сказку "Ворожея".

Фото: кадр из к/ф "Последняя цена"