Школьница из Хабаровского края сняла на видео избиение своего одноклассника

По факту произошедшего проводится проверка.

В посёлке Заветы Ильича Советско-Гаванского района Хабаровского края произошло избиение школьника одноклассником. Произошедшее сняла на видео ученица. По данным телеканала "360", прокуратура Хабаровского края организовала по факту произошедшего проверку. Пострадавший направлен на освидетельствование.

Предварительно состояние мальчика оценили как удовлетворительное. Сотрудники прокуратуры займутся проверкой работы должностных лиц школы и органов системы профилактики и примут меры прокурорского реагирования при необходимости.

Судя по видео, мальчик в кадетской форме начал издеваться над одноклассником прямо в школьном кабинете, повалил его на пол и бил свернутым пенным ковриком, а также хватал за тело и опрокидывал на глазах у своих сверстников.

Ранее мы сообщили о том, что соседи в Новой Москве пожаловались на мужчину, который жарил шашлыки на балконе.

Видео: телеканал "360"