Соседи в Новой Москве пожаловались на мужчину, который жарил шашлыки на балконе

Кроме того, нарушитель порядка давно прославился непристойным поведением и устраивает на балконе оргии с приглашёнными женщинами.

Жители дома по Чечерскому проезду в Новой Москве возмущены поведением своего соседа, который решил устроить пикник прямо на своём балконе. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на источник.

Там находится притон, сегодня на балконе развели костер и жарили шашлык. Полиция бездействует. Собеседница телеканала "360"

Также женщина рассказала, что жители высотки в ЖК "Новое Бутово" уже обратились к правоохранителям, но те даже не поднялись в квартиру к хулигану, а вместо этого посоветовали соседям написать коллективную жалобу. Кроме того, собеседница телеканала отметила, что сосед давно прославился непристойным поведением и устраивает на балконе оргии с приглашёнными женщинами. Наконец, из квартиры постоянно доносится запах марихуаны.

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Видео: телеканал "360"