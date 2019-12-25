Школьник отравился шоколадом в Подмосковье

Ребёнку оказывают всю необходимую ему медицинскую помощь.

В Подмосковье школьник был доставлен в больницу с симптомами острого отравления. Состояние мальчика оценивают как удовлетворительно. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на региональный Минздрав. Как сообщают Telegram-каналы, мальчик отравился шоколадом.

Ребёнку оказывают всю необходимую ему медицинскую помощь. Родители ещё двоих учеников отказались от госпитализации.

Напомним, что по данным Telegram-канала Mash 3 ученика школы № 1 деревни Мисайлово почувствовали себя плохо во время перемены примерно в 12:00. Предварительно им был диагностирован острый гастроэнтероколит: все дети отметили, что ели шоколад накануне.

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