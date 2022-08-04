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Драка с элементами "бесконтактного боя" в Подмосковье попала на видео

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В ходе конфликта двое пострадавших потеряли сознание.

Массовая драка в городе Электросталь с элементами "контактного боя" попала на видео. Очевидцы смогли заснять уличный конфликт в Московской области, в котором принимали участие шестеро мужчин. Telegram-канал "Подмосковье сегодня" уточнил, что в результате инцидента двое человек оказались без сознания.

А че они так быстро отключаются? Эпичная драка из Электростали.

пост автора ролика

По факту ночного конфликта на улице Долгоозерной возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: Telegram / Подмосковье сегодня

Теги: бесконтактный бой, массовая драка, подмосковье, регионы, электросталь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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