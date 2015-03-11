По факту ночного конфликта на улице Долгоозерной возбуждено уголовное дело

Установлено, что во время внезапно возникшего конфликта 39-летний гражданин, подойдя к компании с ножом и битой, ударил холодным оружием одного из присутствующих.

По факту ночного конфликта на Долгоозерной улице возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 25 июля в 04:58 поступило сообщение о том, что во дворе дома 23 по улице Долгоозерная происходит драка с применением биты и ножа. Оперативно полицейскими были задержаны пятеро граждан, от 18 до 23 лет.

Установлено, что во время внезапно возникшего конфликта 39-летний гражданин, подойдя к компании с ножом и битой, ударил холодным оружием одного из присутствующих, после чего он выкинул биту, нож и стал убегать. Один из присутствующих подобрав биту, догнал агрессора и ударил по голове и телу, после чего битой повредил автомобиль напавшего.

Все участники конфликта доставлены в отдел полиции, в отношении них составлены административные протоколы. Спровоцировавший агрессию 39-летний гражданин, доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело "умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Ранее в Петербурге покупатель алкомаркета с одного удара вырубил мужчину, дважды задевшего его плечом.

Видео: пресс-служба МВД