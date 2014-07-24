В Петербурге покупатель алкомаркета с одного удара вырубил мужчину, дважды задевшего его плечом

Предположительно, второй покупатель был пьян, так как его немного пошатывало.

В Петербурге покупатель алкомаркета с одного удара уложил на пол мужчину, который дважды задел его плечом. Запись с видеокамеры магазина опубликована в соцсетях.

В каком именно магазине произошел данный инцидент, не уточняется. На кадрах видно, как мужчина в голубых шортах разглядывает стеллаж с крепким алкоголем. В это время рядом с ним стоит другой мужчина и разговаривает по телефону. Предположительно, второй покупатель пьян, так как его немного пошатывало. В какой-то момент он теряет равновесие и задевает мужчину в шортах. Сначала он отреагировал на это только словесно. Спустя несколько секунд мужчина с телефоном вновь чуть задевает плечом того же покупателя. После этого разгневанный мужчина в шортах ударил кулаком в лицо своего "обидчика", от чего тот упал на пол.

На помощь пострадавшему пришел продавец магазина. Мужчина в голубых шортах ушел из магазина без покупок.

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