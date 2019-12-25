Мужчина получил тяжелые травмы в ходе драки на Шаумяна

Подозреваемыми оказались 3 человека, двое из них были ранее судимы.

Утром понедельника, 26 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о драке четырёх человек у парадной одного из домов по проспекту Шаумяна. С места происшествия госпитализировали мужчину в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Драка произошла приблизительно в 5 утра. Пострадавший 34-х лет был доставлен в больницу с переломом свода черепа, отогемореей слева, ушибами, гематомами, ссадинами головы, шеи, туловища, ягодичной области, конечностей, закрытой травмой груди, ушибом грудной клетки.

Полиции удалось задержать подозреваемых на месте происшествия по "горячим следам". Ими оказались 28-летний, 22-летний и 19-летний молодые люди. Они были доставлены в отдел, в их отношении составлены протоколы. Кроме того, установлено, что двое из трёх мужчин уде нарушали закон ранее – один из них применил насилие в отношении сотрудника ДПС и пытался обокрасть магазин. Также он ограбил ещё одну торговую точку со своим задержанным приятелем.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV