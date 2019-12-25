Драка депутатов из-за фото с подписью "голубки" заинтересовала Бастрыкина

Следственный комитет разбивается в конфликте, который произошел в ЗакСе Ульяновской области.

Драка депутатов Ульяновского законодательного собрания из-за фото с подписью "голубки" заинтересовала руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. На данный момент известно, что Центральное управление поручило региональному СК разобраться в произошедшем.

Напомним, что парламентарии, представляющие КПРФ и "Единую Россию" подрались во время заседания из-за фотографии с надписью "голубки". Снимок был приклеен на одном из депутатских мест. Александр Чепухин рассказал, что оскорбительную выходку допустили коллеги из коммунистической партии. На фото изображен глава Ульяновской области Сергей Морозов и депутат, имя которого источник решил не называть Чепухин решил снять плакат, который оскорбляет государственную власть. Ему не дали этого сделать. Эта проблема стала началом конфликта в ЗакСе.

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Видео: YouTube/Служба информации

