Житель Ростовской области погиб в ходе конфликта из-за громкой музыки

По словам соседей, мужчина был неуравновешенным и часто конфликтовал с сожительницей.

Житель города Шахты Ростовской области погиб в результате перепалки из-за громкой музыки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на соседей мужчины.

Как выяснилось, словесный конфликт перерос в поножовщину. Погибшего характеризуют как неуравновешенного и неадекватного гражданина, который часто ссорился со своей сожительницей. Одна из соседок предполагает, что мужчина употреблял наркотики.

Все его знали. Он нехорошего поведения человек. Наркоман, наверное. Швырял камнями по балконам. Непутевый он. Ко всем привязывался, кричал, угрожал. Собеседница телеканала "360"

Также женщина рассказала, что у сожительницы убитого двое детей. Он часто дрался со своей спутницей, один раз она даже упала с балкона.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы задержали мужчину, устроившего дебош в кафе Балашихи.

Фото: телеканал "360"