Четверых граждан доставили в больницу после драки у кафе в Металлострое

В ночь на понедельник, 28 ноября, хулиганы учинили массовую драку в Металлострое. Как стало известно Piter.TV, госпитализация потребовалась четверым.
Столкновение нескольких мужчин произошло у кафе на Полевой улице. На место прибыли оперативники, которые задержали двух граждан 34 и 37 лет. В их отношении составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.
С места происшествия были госпитализированы четверо пострадавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что неизвестные едва не изнасиловали жительницу Выборга около Финского кладбища.
Фото: Пресс-служба Смольного
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