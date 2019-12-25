Четверых граждан доставили в больницу после драки у кафе в Металлострое

На месте задержали двоих хулиганов.

В ночь на понедельник, 28 ноября, хулиганы учинили массовую драку в Металлострое. Как стало известно Piter.TV, госпитализация потребовалась четверым.

Столкновение нескольких мужчин произошло у кафе на Полевой улице. На место прибыли оперативники, которые задержали двух граждан 34 и 37 лет. В их отношении составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

С места происшествия были госпитализированы четверо пострадавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные едва не изнасиловали жительницу Выборга около Финского кладбища.

Фото: Пресс-служба Смольного