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Четверых граждан доставили в больницу после драки у кафе в Металлострое
Сегодня, 10:31
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Четверых граждан доставили в больницу после драки у кафе в Металлострое

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На месте задержали двоих хулиганов.

В ночь на понедельник, 28 ноября, хулиганы учинили массовую драку в Металлострое. Как стало известно Piter.TV, госпитализация потребовалась четверым.

Столкновение нескольких мужчин произошло у кафе на Полевой улице. На место прибыли оперативники, которые задержали двух граждан 34 и 37 лет. В их отношении составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. 

С места происшествия были госпитализированы четверо пострадавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные едва не изнасиловали жительницу Выборга около Финского кладбища.

Фото: Пресс-служба Смольного 

Теги: драка, колпино, криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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