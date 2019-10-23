Адам Драйвер сыграет в новом фильме Ридли Скотта про рыцарей

Соперником актера станет Мэтт Деймон.

По информации издания Variety, известный режиссер Ридли Скотт ("Чужой") набирает актерский состав для своей новой картины. Она получит название "Последняя дуэль", а главную партию в ней исполнит исполнитель роли Кайло Рена во франшизе "Звездные воины" – Адам Драйвер.

Актер получил главную роль в фильме, после того, как от нее отказался Бен Аффлек, ушедший на второй план.

Сюжетной основой станет произведение Эрика Джейгера "Последняя дуэль", посвященная дуэлям в средневековой Франции. Книга основана на реальных событиях – в 1386 году состоялась последняя в истории рыцарская дуэль, санкционированная французским королем Карлом VI. Рыцарь де Карруж обратился к королю с просьбой разрешить конфликт с оруженосцем Жаком Ле Гри через поединок до смерти.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер новых "Звездных войн" с Адамом Драйвером в главной роли.

Видео: YouTube / Nguyen Vietanh, The Howard Stern Show, Late Night with Seth Meyers, Jimmy Kimmel Live