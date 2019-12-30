Онлайн-школа английского языка Dragon-English впервые встретилась с учениками

Это первая встреча онлайн-школы в формате живого общения. Два дня участники обменивались опытом на тренингах и мастер-классах.

Международная онлайн-школа английского языка Dragon-English провела первую встречу с учениками в формате живого общения. Два дня участники обменивались опытом на тренингах и мастер-классах. Попрактиковать английский в неформальной обстановке и встретиться с создателем авторского курса пришли десятки человек.

Это первая живая встреча наших учеников, которые съехались со многих стран и городов. Наша школа – онлайн-школа, интерактивная, никому не нужно никуда собираться, чтобы учиться. Но мы поняли, что очень важен элемент живого общения, чтобы видеть глаза людей, слышать голоса, обязательно нужно устроить такое мероприятие, чтобы всех объединить. Анастасия Божок, главный преподаватель школы Dragon-English

В Dragon-English нет домашних заданий и учебников, работы проверяет искусственный интеллект. Это значительно сокращает время обучения и доводит знания до автоматизма. Интерактивную методику презентовали совместно с главным символом школы – драконом.

Человек делает задания, когда одно сделал, свои ошибки вынужденно признал – нет выбора, на компьютер обижаться бессмысленно – скорректировал в голове, легко старается это делать. На выводах своих делает следующее задание. И таких заданий тысячи. Вячеслав Тимофеев, основатель школы Dragon-English

В школе уже занимаются более 7 тысяч человек. В основном это взрослые люди с высшим образованием, которые осознали необходимость изучения английского для работы или путешествий.

Я много посмотрела курсов, попробовала семинаров, ничего близко к этому проекту я не видела. Я довольна, знакомым своим рекомендую. Даже моя дочь, она переводчик, она посматривает. Говорит, что английский никогда не постигается в совершенстве. Тамара Бордушко, ученица школы Dragon-English

В этом году школа планирует расшириться до академии. Уникальную методику внедрят в курсы по математике, физике, экономике и другим дисциплинам. Однако возможности системы станут шире не только для учеников, но и для партнеров – каждый сможет открыть свой образовательный центр по формату Dragon-English.

Фото и видео: Piter.TV