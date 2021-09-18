ТОП-3 лучших аудиокурса английского для начинающих с нуля

Начинать изучение иностранного языка всегда интересно, но немного страшно. Ведь изначально не особо понятно, как именно это лучше делать, чтобы получить максимальный эффект.

Сейчас можно записаться на курсы или вообще заниматься онлайн, не выходя из дома. Для этого есть много аудио- и видеоуроков.

А вы знаете, что у них куча преимуществ перед репетиторами? Например, учиться можно в любое свободное время по личному графику, а еще не придется никуда ездить, тратя время и деньги на дорогу.

Сегодня мы подготовили для вас ТОП-3 лучших аудиокурсов для новичков. И начнем давайте с самого, на наш взгляд, результативного.

Курс Английского Языка Для Начинающих от Оксаны Долинка

"Английский за 4 недели 2 в 1" объединяет в себе даже сразу 2 курса. Первый состоит из аудиоуроков, а второй из занятий в формате видео. Такой комбинированный вариант обучения идеально подходит даже тем, кто никогда раньше не изучал иностранный язык. Среди его преимуществ:

Занятия с русскоязычным преподавателем, который объяснит теоретическую часть лаконично, просто и понятно. Четко построенная система обучения, где знания даются последовательно и легко усваиваются. Обучение в формате аудио- и видеоуроков. Можно слушать или смотреть на прогулке в парке, на тренировке в спортзале или по пути на работу. Тренировка восприятия и произношения речи с носителями иностранного языка.

Автором курса "Английский за 4 недели 2 в 1" является известный педагог и YouTube блогер Оксана Долинка. У Оксаны опыт преподаваний уже более 10 лет, а ее знания сертифицированы Кембриджем. Курс Оксаны прошли уже тысячи учеников, а их отзывы вы можете изучить на сайте или YouTube канале.

"Effortless English" от Hoge

Это аудиокурс, который направлен на пополнение словарного запаса и подойдет для тех, кому важен разговорный язык. То есть сильно подтянуть уровень и скорость чтения или письма на английском вряд ли получится.

Ставка создателя курса сделана на заучивание до автоматизма грамматических структур и шаблонов, чтобы они подсознательно всплывали в голове во время общения.

"English" от Michael Thomas

Занятия в формате аудиокурса, которые построены на понимании структуры языков. То есть помимо заучивания слов преподаватель здесь старается на примерах объяснить, чем отличается английский от другого языка.

Новичкам этот вариант может не подойти, желательно иметь хоть базовую школьную программу английского, пусть и без практического закрепления. Кроме того, сравнение английского с русским не предусмотрено.

Кстати, есть и еще одно важное преимущество курса "Английский за 4 недели 2в1" от Оксаны Долинка, о котором мы говорили в самом начале – возможность обучения по фильмам и другому развлекательному контенту на иностранном языке. Это делает уроки максимально увлекательными и повышает уровень запоминания новых слов в разы.

Фото: unsplash