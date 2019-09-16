Дождливый понедельник сковал Петербург в пробках

Самая крупная пробка зафиксирована на внутреннем кольце КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной.

В понедельник, 16 сентября, на дорогах Северной столицы образовались 6-балльные пробки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам водителей, самая большая пробка зафиксирована на внутреннем кольце КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Кроме того, на ЗСД от Богатырского проспекта до съезда на набережную Макарова петербуржцы встали в заторе в 5,5 километров. Также пробки в 8-10 баллом образовались на Приморском проспекте, проспекте Культуры и Тихорецком проспекте.

Кроме того, на Московском шоссе у Курьерского сильно затружнен проезд из-за столкновения легковушки и внедорожника. Аналогичная ситуация произошла Владимирской площади у Загородного проспекта.

Ранее мы сообщали о том, что осенний дождь подтопил Новосмоленскую набережную и подход к станции "Просект славы".

Фото и видео:Piter.TV, дтп и чп петербург/вк