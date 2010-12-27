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Синоптики: к выходным дожди должны покинуть Петербург
Сегодня, 11:30
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nastya960

Синоптики: к выходным дожди должны покинуть Петербург

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К концу недели воздух уже прогреется до +23 градусов.

Ливни с грозами и порывистым ветром, обещанные Петербургу синоптиками, не задержатся в городе на выходные. Об этом сообщил синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус. 

В пятницу, 19 июля, столбик термометра не поднимется даже до +20 градусов, ночью будет +13. К выходным ливень будет сходить на "нет", небольшие дожди будут, но только местами.

К концу недели воздух уже прогреется до +23 градусов, с начала новой недели температура будет только повышаться.

Ученый: "Глобальное потепление стало причиной учащения ливней в России".

Фото: Яндекс. Погода 

Теги: дожди, леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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