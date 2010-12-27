Синоптики: к выходным дожди должны покинуть Петербург

К концу недели воздух уже прогреется до +23 градусов.

Ливни с грозами и порывистым ветром, обещанные Петербургу синоптиками, не задержатся в городе на выходные. Об этом сообщил синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В пятницу, 19 июля, столбик термометра не поднимется даже до +20 градусов, ночью будет +13. К выходным ливень будет сходить на "нет", небольшие дожди будут, но только местами.

К концу недели воздух уже прогреется до +23 градусов, с начала новой недели температура будет только повышаться.

Ученый: "Глобальное потепление стало причиной учащения ливней в России".

Фото: Яндекс. Погода