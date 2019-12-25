Дожди и похолодание ожидаются в Петербурге 14 мая

При этом температурный фон все равно будет немного выше нормы.

В пятницу, 14 мая, на погоду в Петербурге окажет влияние циклон. При переменной облачности сегодня не обойдется без осадков. Кратковременные дожди в городе ожидаются в первой половине дня. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По сравнению с двумя предыдущими днями сегодня будет прохладнее. При этом температурный фон все равно останется немного выше нормы (на 1-2 градуса).

Столбики термометров в городе покажут +19…+21 градус, в Ленобласти +17…+22. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, каким будет лето в городе.

Фото: Instagram / piter_6am