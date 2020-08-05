Дожди и хмурое небо встретят петербуржцев в понедельник

В ночь на 23 августа столбики термометров опустятся до +11 градусов, днём температура составит +15 градусов.

Рабочая неделя в Петербурге начнется с облачной с прояснениями погодой. В понедельник, 23 августа, пройдут небольшие и умеренные дожди. Об этом сообщили в МЧС по Петербургу 22 августа.

В ночь на 23 августа столбики термометров опустятся до +11 градусов, днём температура составит +15 градусов. Ветер подует в северо-западном и западном направлении. Его скорость составит 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление днём слабо повысится.

Ранее понедельник в Ленобласти будет туманным и дождливым.

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