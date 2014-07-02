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Понедельник в Ленобласти будет туманным и дождливым
Сегодня, 15:48
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Понедельник в Ленобласти будет туманным и дождливым

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Воздух прогреется до +11...+16 градусов.

Неделя в Ленобласти начнется с туманов и сильных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона со ссылкой на ФГБУ "Северо-Запаадное УГМС".

В понедельник, 23 августа, ночью и утром в отдельных районах ожидается дымка тумана. Погода будет облачной с прояснениями, но местами пройдут умеренные дожди. Столбики термометров ночью покажут +7...+12 градусов. Днем ожидается небольшое потепление до +11...+16 градусов. Подует западный, юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. 

Атмосферное давление будет расти.

Ранее на Piter.tv сообщили, что дождливая и ветреная погода ожидается в Петербурге на будущей неделе.

Фото: Pexels

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Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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