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Дожди и грозы не принесут желаемой прохлады Петербургу 25 июня
Сегодня, 8:14
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Дожди и грозы не принесут желаемой прохлады Петербургу 25 июня

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Температура воздуха сегодня прогреется до +28…+30 градусов.

В пятницу, 25 июня, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться атмосферным фронтом, который станет причиной кратковременных дождей и гроз. Однако из мощного антициклона, повисшего над городом, понижения температуры ждать пока не стоит. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе сегодня покажут +28…+30 градусов, в Ленобласти +27…+32. Ветер подует с востока со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Сестрорецке после дождя затопило многоэтажный дом.

Фото: Instagram / igorivanov6184

Теги: михаил леус, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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