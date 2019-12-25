Дожди и грозы не смогут охладить Петербург в среду

Температура воздуха в этот день прогреется до +27…+29 градусов.

В среду, 28 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможны кратковременные дожди с грозами, местами ливни и град. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха предстоящей ночью составит +18…+20 градусов. Днем воздух в городе на Неве прогреется до +27…+29 градусов. Ветер подует с юго-востока, юга умеренный, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 28 июля ожидаются кратковременные дожди.

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