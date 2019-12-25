В Ленобласти 28 июля ожидаются кратковременные дожди

Днем воздух прогреется до +25..+30 градусов.

В среду, 28 июля, на территории Ленобласти ожидается жаркая погода, при этом в большинстве районов дожди. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на прогноз "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами кратковременные дожди, днем в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ливни, град. Ветер ночью восточный, юго-восточный 2-5 м/с, днем юго-восточный, южный 4-9 м/с.

Ночью на улице будет прохладно, +11..+16 градусов, днем воздух прогреется до +25..+30 градусов.

Фото: Piter.tv