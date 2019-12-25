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Дождь со снегом спровоцировал пробки на дорогах Петербурга
Сегодня, 11:08
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IRINA_CHALKINA

Дождь со снегом спровоцировал пробки на дорогах Петербурга

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По данным сервиса "Яндекс. Карты", самой загруженной магистралью утром 12 марта оказался проспект Ветеранов.

В среду, 12 марта, дождь со снегом погрузил Северную столицу в огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты". 

По данным сервиса, самым загруженным стал участок на проспекте Ветеранов. Также сильно "покраснели" Ленинский и Дачный проспекты, а также улица Маршала Казакова. Кроме того, на Литейном мосту произошло ДТП, которое также создало затор на участке. 

В настоящее время, ситуация на дорогах оценивается в 5 баллов. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за ночь повысился уровень воды.

Фото:яндекс.карты, Piter.TV

Теги: автомобильные новости, новости спб, общество, пробки спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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