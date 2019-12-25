Дождь со снегом спровоцировал пробки на дорогах Петербурга

По данным сервиса "Яндекс. Карты", самой загруженной магистралью утром 12 марта оказался проспект Ветеранов.

В среду, 12 марта, дождь со снегом погрузил Северную столицу в огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

По данным сервиса, самым загруженным стал участок на проспекте Ветеранов. Также сильно "покраснели" Ленинский и Дачный проспекты, а также улица Маршала Казакова. Кроме того, на Литейном мосту произошло ДТП, которое также создало затор на участке.

В настоящее время, ситуация на дорогах оценивается в 5 баллов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за ночь повысился уровень воды.

Фото:яндекс.карты, Piter.TV