Дозаправку в воздухе показали из кабины Су-34

Военные продемонстрировали процесс дозаправки самолетов на высоте в 6 тысяч метров.

Российские экипажи отработали дозаправку самолетов Су-34, Су-24М и Су-30СМ в воздухе. Об этом сообщили источники в оборонном комплексе. Специалисты опубликовали ролик, снятый из кабины пилотов. Известно, что тренировка проводилась в Ростовской и Вологодской областях. В испытаниях оказались задействованы более 20 боевых экипажей истребителей.

Отметим, что летчики смогли дозаправить самолеты на высоте в шесть тысяч метров. При этом дистанция между истребителями составляла около 20 метров. Воздушные танкеры Ил-78 протянули к топливным бакам самолетов специальные шланги. Процесс проводился при скорости около 600 километров в час. Ил-78 способен за один полет обеспечить топливом от 8 до 10 самолетов.

В Китае считают Су-34 лучшим в мире бомбардировщиком.

Видео: Youtube/Минобороны России