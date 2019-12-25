В "Хуаньцю шибао" рассказали о преимуществах российского самолета.

В Китае считают Су-34 лучшим в мире бомбардировщиком. Об этом рассказали журналисты из "Хуаньцю шибао". Перевод публикации предоставили представители из "ИноСМИ". Они объяснили, что военные эксперты находят российский самолет уникальным в плане конструкции. Самой узнаваемой частью воздушного судна является нос. Он напоминает иностранцам "утиный клюв".

Это настоящий конструкторский шедевр. Приплюснутая передняя часть не только придает оригинальность внешнему облику истребителя, но также дает немалые преимущества аналитики "Хуаньцю шибао"

Эксперты пояснили, что "утиный нос" позволил Су-34 разместить более эффективную РЛС с большим диаметром действия. Аппарат обладает функцией огибания рельефа, а также гарантирует нанесение удара по цели противника во время любых погодных условий.

Для того чтобы потрясать своим "тяжелым кулаком", Су-34 оснащен двумя турбовентиляторными двигателями с форсажными камерами аналитики "Хуаньцю шибао"

В Китае напомнили, что Су-34, как и Су-27 может выполнить фигуру высшего пилотажа "Кобра". Бомбовая нагрузка самолета составляет восемь тонн. Истребитель оснащен 30-мм авиационной пушкой. На борту Су-34 военные разместили 12 образцов вооружения. В список попали ракеты для ликвидации наземных и надводных целей, управляемые и кассетные авиабомбы, ракеты "воздух-воздух" ближней и средней дальности для обеспечения самообороны воздушного корабля.

Су-34 может развивать максимальную скорость в 1,2 Маха на уровне моря.

