Доверчивую пенсионерку за два дня ограбили "сантехники" и "полицейский"

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Пожилая жительница Выборгского района Санкт-Петербурга за последние 10 дней дважды стала жертвой воров-актеров, которые смогли проникнуть к ней в квартиру под разными ролями. Как сообщает "Фонтанка", первые пришли проверить счетчики, а затем ее навестил мужчина, представившийся полицейским.

Известно, что не прошлой неделе в дверь пожилой женщины постучали два неизвестных человека, которые представились сантехниками. Мужчины заявили, что им необходимо проверить счетчики и проникли в квартиру. После того, как они ушли, пенсионерка обнаружила пропажу денег. Пострадавшая обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

На этом страдания старушки не закончились. В четверг, 6 сентября, в дверь снова постучали. На этот раз неожиданный гость представился полицейским. Доверчивая петербурженка пустила злоумышленника в дом, не всматриваясь в предъявленное удостоверение. Мужчина заявил, что воров задержали, а ее деньги в кошельке были ранее заменены на фальшивки. "Полицейский" забрал 60 тысяч и пошел их куда-то проверять на специальном аппарате. Обратно он так и не вернулся.

Когда пенсионерка поняла, что ее снова обманули, то пошла сама в ближайший отдел полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что лжеводопроводчики и газовики обманывают пожилых петербуржцев.