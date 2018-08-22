Лжеводопроводчики и газовики обманывают пожилых петербуржцев

По словам некоторых петербуржцев, разместивших пост на портале "Pikabu", в городе уже было несколько случаев обмана пенсионеров.

В Петербурге снова началась волна мошенничества с участием лжеводопроводчиков, электриков и газовщиков. Ранее Piter.TV уже писал о том, что соцработники обманули 93-летнюю блокадницу на 50 тысяч рублей.

По словам некоторых петербуржцев, разместивших пост на портале "Pikaby", в городе уже было несколько случаев обмана пенсионеров. Камеры видеонаблюдения в одном из многоквартирных домов зафиксировали двух мужчин, проникавших в дома жильцов под видом водопроводчиков или сотрудников газовой службы.

В Питере орудуют мошенники. Действуют по избитой, но по-прежнему работающей схеме: один из них звонит в дверь и представляется электриком/газовщиком/водопроводчиком. После того, как его впускают в квартиру, он начинает заговаривать зубы и всячески отвлекать внимание хозяина, пока его сообщник незаметно проникает в дом и крадёт деньги/драгоценности/ценные вещи (всё, что на виду или не очень хорошо спрятано). Пользователь Grib Gribych.

Как правило, мужчинам удается обмануть доверчивых пенсионеров. Пожилые люди по старой памяти не могут не открыть дверь, если к ним пришел электрик или газовщик. По информации правоохранительных органов, эти мужчины находятся в уголовном розыске.

Фото и видео: Timmy Timmy / ВК.