"Соцработницы" кинули 93-летнюю блокадницу на 50 тысяч

Петербурженки обманом завладели деньгами бабушки, пережившей блокаду Ленинграда.

В Кировском районе Петербурга две мошенницы обманули 93-летнюю бабушку-блокадницу. Представительницы "социального фонда имени Тюльпанова" при помощи преступной схемы забрали у старушки 50 тысяч рублей. В настоящее время правоохранительные органы пытаются найти злоумышленниц.

Заявление об ограблении жертва написала вечером 21 августа. По информации от пострадавшей, к ней в квартиру пришли две женщины. Они рассказали, что ветерану полагается денежная компенсация. бабушка сама не поняла, как в руках преступниц оказались ее сбережения.

В настоящее время полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения.

Фото: Piter.tv