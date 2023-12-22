Петербург вошёл в десятку российских регионов по доступности бензина

В январе 2024 года цена за литр топлива аи-92 в городе составила в среднем 51,31 рубля, что на 6,7% выше прошлогоднего уровня.

Аналитики "РИА Новости" сообщают, что город на Неве занял второе место в рейтинге регионов по доступности бензина. В январе 2024 года цена за литр топлива аи-92 в городе составила в среднем 51,31 рубля, что на 6,7% выше прошлогоднего уровня. Таким образом, петербуржцы могут приобрести 1590 литров топлива на свою среднюю зарплату.

При этом соседняя Ленинградская область не вошла даже в топ-20 регионов. В среднем жители области могут купить лишь 1130 литров аи-92, который обойдется им в 50,98 рубля за литр.

Наибольшее количество топлива по своим среднемесячным заработкам могут приобрести жители Ямало-Ненецкого автономного округа – 2589 литров. В то время как жители Ингушетии располагают всего 598 литрами. Эксперты отмечают, что средние цены и их динамика значительно различаются от региона к региону.

Ранее мы сообщили о том, что СПбМТСБ приостановит допуск к торгам трём топливным трейдерам из-за роботов.

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