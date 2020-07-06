Бюджетный Samsung Galaxy A11 поступил в продажу в России

Новинку можно за 9 990 рублей в трех цветах.

Samsung Electronics объявил о старте продаж в России нового смартфона Galaxy A11 с 6.4-дюймовым дисплеем, тройной камерой, емким аккумулятором и биометрической аутентификацией.

Помимо основной тройной камеры есть фронтальная камера на 8 Мп и с функцией "Живой фокус". Также у основной камеры появился усовершенствованный модуль, который поможет убрать шумы с фотографий. Без шумов фотография будет выглядеть более профессиональной.

Новинку можно за 9 990 рублей в трех цветах – черном, белом и красном.

Ранее Samsung представил вертикальный телевизор The Sero.

Видео: YouTube/ Argus World