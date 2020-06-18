Samsung представил вертикальный телевизор The Sero

Он способен поворачивать экран на 90 градусов.

Компания Samsung Electronics начала продажи телевизоров Samsung The Sero, который может поворачиваться на 90 градусов.

Телевизор можно смотреть как горизонтально, так и вертикально по аналогии со смартфонами и планшетами. Таким образом будет удобно смотреть самый разнообразный контент, в том числе и вертикальные видео из социальных сетей. Также, чтобы продублировать на телевизор изображение со смартфона, достаточно просто прикоснуться телефоном к рамке телевизора. Также телевизор может автоматически поворачиваться, подстраиваясь под ориентацию смартфона. Стоит такой телевизор 109 990 рублей.

Также при покупке телевизора в период с 14 по 30 июня, можно получить в подарок полгода подписки "Оптимум" в Okko.

Samsung предлагает россиянам смартфоны в аренду за полцены.

Видео: YouTube/ Samsung