Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Закон находится в разработке.

Минюст просит предоставить приставам полный доступ к кредитным историям граждан. Представители закона будут иметь право получать закрытые сведения из БКИ. В случае необходимости специалисты направят в БКИ запрос, чтобы подтвердить законность взыскания долга. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.

В ведомстве сообщили, что это необходимо для борьбы со злоупотреблениями коллекторов. На данный момент чиновники только начали разрабатывать нормативный документ. Он "защитит права граждан от недобросовестных участников рынка возврата просроченной задолженности". Для этого нужно подготовить правки в федеральный закон "О кредитных историях".

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец боялся потерять водительские права и оплатил 900 тыс. рублей долга по алиментам.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

