Доставшаяся в наследство квартира спасла петербуржца от миллионного долга по алиментам

Мужчина задолжал своему ребенку с инвалидностью более 1,1 млн рублей.

В Петербурге судебные приставы взыскали миллионную задолженность по алиментам в пользу ребенка с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по городу.

Установлено, что петербуржец задолжал своему сыну более 1,1 млн рублей. Мужчина вел асоциальный образ жизни и не имел никакой собственности. Его привлекали к административной и дважды к уголовной ответственности, однако это ни к чему не привело. В результате должника объявили в исполнительный розыск. Горе-отца нашли в компании людей без определенного места жительства.

Спустя время стало известно, что мужчина получил в наследство квартиру на Московском проспекте. Приставы сразу арестовали жилплощадь, однако это не помешало должнику найти покупателя. Тому настолько понравилась квартира, что он решил выплатить за алиментщика все долги и выкупить недвижимость.

Мать мальчика, которая 10 лет добивалась от бывшего мужа выплат, получила все деньги на содержание ребенка в кратчайшие сроки.

Ранее в Петербурге за решетку отправится алиментщица, которая за 9 лет выплатила сыну всего 439 рублей.

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